Bierofka: Mölders "hat Knochenödem im Griff"

Trainer Daniel Bierofka gibt nun allerdings Entwarnung. Der 34-Jährige habe seine langwierige Verletzung auskuriert und auch in der Vorbereitung keine Probleme gehabt. "Das Knochenödem hat er im Griff", sagte der Löwen-Coach am Donnerstag: "Die fünf Wochen Pause haben ihm gut getan. Er hat nichts gemerkt und auch in der Vorbereitung seine Tore gemacht." Schonen würde Bierofka seinen Sturmtank daher nur auf dessen eigenen Wunsch.