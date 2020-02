VIPs genießen bei ganz alltäglichen Dingen oft einen Sonderstatus. So auch beim Reisen, wie etwa durch die Nutzung von Privatjets oder Luxusjachten. Prinz Harry hat jetzt auf dem Weg von einem Vortrag auf der "eco-conference" der Initiative Travalyst in Edinburgh zurück nach London allerdings einen Zug genutzt. Nach mehreren Trips mit einem Privatjet waren er und seine Frau Meghan in die Kritik geraten.