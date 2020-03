Vertragsauflösung für Millionenzahlung?

Einvernehmlich schaut in Wahrheit so aus: Nach AZ-Informationen hat Schörghuber ihrem Ex, der von seiner 40 Jahre jüngeren Freundin 2019 ein Töchterlein bekam, mit mehreren Millionen den Abschied versüßt (und beschleunigt). Die Brauerei will Vertragsinhalte "wie unter guten Partnern üblich" freilich nicht kommentieren.