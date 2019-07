Der Berater des Stürmers hatte zuletzt im "Merkur" Druck gemacht und Günther Gorenzel eine Falschaussage unterstellt. Der 40-Jährige erklärt erbost: "Ein Berater darf sich nicht so äußern. Damit ist das Thema Marinkovic beendet. Fertig. Wenn sich ein Berater so in der Öffentlichkeit äußert, ist es vorbei."