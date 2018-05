"Die Aufenthaltsqualität in Innenstadtrandbereichen zu verbessern, sollte an ein paar Beispielen ausprobiert werden", sagt Thomas Ranft (FDP). Während der Sommermonate könnten Restaurants so ihre Terrassen erweitern, Fußgänger würden animiert mehr Zeit im Freien zu verbringen. Für den Lieferverkehr sollen Regelungen analog der bestehenden Fußgängerzonen gefunden werden. Die Zufahrt zu privaten Garagen solle gewährleistet sein.