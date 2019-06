Wie Sony Pictures bekanntgab, kommt der 30-Jährige in diesem Sommer auf die Kinoleinwand. Im Film "Men in Black: International" hat der Bayern-Star einen kurzen Gastauftritt als Außerirdischer. Boateng teilte den Ausschnitt auch schon in einem kleinen Instagram-Video und schrieb dazu: "Hier kommt der Men in Black. Ich bin so froh ein Teil davon zu sein. Dieses mal ist es kein Aprilscherz, versprochen."