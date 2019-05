Kein Ruhestand in Sicht Die Queen ist mit 93 Jahren busy wie nie: Fünf Termine in sechs Tagen

Auch mit 93 Jahren ist längst nicht Schluss: Queen Elizabeth II. stellt unter Beweis, wie fit sie in ihrem hohen Alter noch ist. Allein in der vergangenen Woche hatte sie fünf öffentliche Auftritte, wie die "Daily Mail" zusammenfasste. Am Samstag nahm sie an der Hochzeit von Lady Gabriella Windsor (38) und Thomas Kingston (40) in der St. George's Kapelle teil und strahlte dabei in einem leuchtend roten Outfit.