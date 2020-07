Klar ist bisher, dass die Rückspiele des Achtelfinales am 7. und 8. August steigen werden. Ab dem Viertelfinale soll der Königsklassen-Titel dann in einem Blitzturnier in Lissabon (ab 12. August) ermittelt werden. Alle Runden werden in einer einzigen Partie entschieden. Das Finale steigt dann am 23. August. Und die Bayern, die aus ihren Triple-Ambitionen in dieser Saison keinen Hehl machen, gehören nach der Machtdemonstration in London und dem souveränen Gewinn der Meisterschaft zu den absoluten Favoriten auf den Gewinn des Henkelpotts.