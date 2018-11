Kein Geld für Münchner Wirte "Nette Toilette" vorm Aus: Es regt sich Widerstand!

Auch in der rot-schwarzen Rathaus-GroKo ist der Ärger über die Vorlage groß. Die Stadträte kündigen schon mal Widerstand an. "Das ist ein beschämendes Papier", schimpft SPD-Stadträtin Ulrike Boesser. "Dass wir angeblich 100.000 Euro nicht haben für so eine wichtige Sache, ist eine peinliche Begründung."

"Am Geld soll das wirklich nicht scheitern", poltert auch CSU-Vizefraktionschef Hans Podiuk. "Mehr Toiletten sind eine dringende Notwendigkeit, wir müssen dafür notfalls Restmittel aus dem Haushalt zusammenkratzen."

Die CSU fordert nun von der Verwaltung eine detaillierte Auflistung darüber, wo welche Toilette nach Sanierung, Schließung oder Umbau für die Bürger zugänglich ist – und an welcher Stelle die Stadt nachbessern muss. Die SPD will in der Sitzung am Donnerstag darauf pochen, den Fall ans Kreisverwaltungsreferat (KVR) zu übergeben. "Das muss noch einmal geprüft werden", sagt Ulrike Boesser. "So geht das überhaupt nicht."