Harald Glööckler sieht aus wie Rapper Sido

So uneitel hat man Harald Glööckler noch nie gesehen. Mit diesem lässigen Auftreten und dem grauen Bart erinnert er optisch an den Rapper Sido. Auch seine Follower sind begeistert von so viel Natürlichkeit. "Endlich mal ein Video aus dem realen Leben", "Sie sind der Knaller Herr Glööckler" und "dieser nature look steht Ihnen wirklich gut" schreiben Fans in den Kommentaren.