Kein direkter Kontakt Prinz Charles mit Corona infiziert: So erfuhren es Harry und William

Prinz Charles (71) ist das erste Mitglied der britischen Königsfamilie, das positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Ein Sprecher des britischen Thronfolgers hatte am 25. März entsprechende Medienberichte bestätigt. In Absprache mit der Regierung und Ärzten hat sich Prinz Charles in Schottland auf Schloss Balmoral in Quarantäne begeben. Der 71-Jährige, der aufgrund seines Alters zur Risikogruppe zählt, zeige nur leichte Symptome und sei bei "guter Gesundheit".