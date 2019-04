FC Bayern: Manuel Neuer rechnete schon früher mit Verletzung

Am Sonntag in Düsseldorf musste Bayerns Kapitän in der zweiten Halbzeit das Spielfeld verlassen, die Ärzte diagnostizierten einen Muskelfaserriss in der Wade. Neuers Comeback-Plan sieht vor, dass er die Belastung in etwa zwei Wochen wieder deutlich steigert und dann rasch ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Der Torhüter hatte in der Rückrunde schon zwei Spiele wegen einer Daumenverletzung und eines wegen Wadenproblemen verpasst.