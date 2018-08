Eine Frage an Sechzigs Kassenwart: Wie schaut es eine Liga höher mit dem Strafenkatalog aus?

(grinst) Die Strafen haben wir saftig angehoben. Ein Tunnel im Kreis kostet einen Zwickel – also hundert Prozent mehr. Zu spät kommen sollte besser keiner: Da rechnen wir nicht mehr nach Minuten ab, sondern da gibt's für die ersten zehn Minuten Verspätung eine Pauschale von einem Zwanziger.

Mauersberger hofft auf 19 ausverkaufte Heimspiele

Die Aufstiegsprämie von 50.000 Euro wurde dank Ihnen und Weber hauptsächlich an die Reservisten verteilt. Wie kam es dazu?

Der Gedanke dahinter war: Wir haben im letzten Jahr so oft betont, dass wir ein gutes Team haben, Spieler wie Lukas Aigner und Felix Bachschmid waren Paradebeispiele für bedingungslosen Einsatz im Training. Das hat uns als Team stärker gemacht. Daher wollten wir, dass es nicht nur leere Worte sind, sondern zeigen: Wir haben euch nicht vergessen. Daher haben wir die Prämien umgedreht und hauptsächlich an diese Spieler verteilt, die wenig bis gar keine Einsätze hatten.

Zurück zum Sport: Vor nicht allzu langer Zeit tauschten die Löwen alle paar Monate den Trainer aus, jetzt dreht sich das Karussell fast täglich...

Das ist normal, wenn der Cheftrainer den Fußballlehrer macht. Wir haben den Vorteil, mit Günther Gorenzel einen Sportdirektor zu haben, der schon als Trainer gearbeitet hat und die Inhalte von Bierofka genauso weitergeben kann. Ich denke, dass wir von allen gut betreut werden. Und Olli Beer als Trainer, der hat eine Serie zu verteidigen. Zweimal hatte er schon die Verantwortung. Gegen Eichstätt gewannen wir 5:0 und gegen Bayreuth 4:1 – demzufolge muss jetzt auch was gehen (lacht).

Und zwar am Samstag gegen Lotte. Wie gehen Sie Sechzigs Heimpremiere an?

Voller Vorfreude. Ich hoffe auf 19 ausverkaufte Heimspiele, bei denen wir unseren Fans so viele Siege wie möglich schenken können. 1860 hat einen klangvollen Namen, der uns irgendwo zu Erfolg verpflichtet. Aber wir sind auch Aufsteiger und wissen, wo wir herkommen. Wir wollen alles dafür tun, das Grünwalder wieder zur Festung machen. Am besten schon gegen Lotte.