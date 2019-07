Maximal 18.060 Zuschauer im Grünwalder!

Die Studie, die die Stadt vor Monaten beim Frankfurter Büro Albert Speer in Auftrag gegeben hat, sei zu dem Schluss gekommen, dass bei einer Erhöhung der Kapazität der Bestandsschutz nicht mehr gelte. Dann wären gar keine Fußballspiele mehr in der Heimstätte der Löwen möglich. "Dieses Risiko werden ich nicht eingehen", so Reiter. Über die Bedenken hatte die AZ bereits berichtet.