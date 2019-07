Auch mit Kritikern muss sich die Bundeskanzlerin immer wieder auseinandersetzen, vor allem seit Beginn der Flüchtlingskrise 2015. Dabei kann sich Merkel inzwischen wieder über hohe Beliebtheitswerte freuen. Am 17. Juli feiert sie ihren 65. Geburtstag. Sehen Sie in der Bilderstrecke, wie Angela Merkel sich in den letzten 25 Jahren verändert hat.