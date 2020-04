Nun hat Reiter den Zeitraum weiter eingegrenzt: Wie der wiedergewählte Oberbürgermeister im "Sonntags-Stammtisch" des Bayerischen Rundfunks gesagt hat, folgt eine Wiesn-Entscheidung bereits in der kommenden Woche! "Das Thema Oktoberfest werden wir nächste Woche entscheiden", so Reiter. "Ich treffe mich in der kommende Woche mit dem Ministerpräsidenten."