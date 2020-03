Was der Mann nicht wusste: Einer der Kanister war undicht. Als er die beiden Behälter anhob, floss Säure aus dem undichten Kanister und verursachte schmerzhafte Verätzungen an der Hand des Spaziergängers. Der alarmierte Umweltdienst der Feuerwehr füllte den Inhalt der Kanister in geeignete Behälter um, eine Fachfirma entsorgte ihn anschließend. Anschließend reinigten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich in der Daglfinger Straße großflächig.