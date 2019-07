München - So verfahren ist die Lage bei der SPD, dass die Genossen schon verzweifelt-blöde Witze machen. Einer davon: Doris Schröder-Köpf und Boris Pistorius bewerben sich als Kandidaten für das neue Führungsduo an der Parteispitze. Die niedersächsische Landtagsabgeordnete und der niedersächsische Innenminister könnten damit nicht nur privat, sondern auch politisch das neue SPD-Traumpaar werden und die Sozialdemokraten aus dem Morast ziehen. Und Schröder-Köpf könne, so die Humoristen in der SPD, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und sich gleichzeitig noch an ihrem Ex-Mann und Ex-Parteivorsitzenden Gerhard Schröder rächen.