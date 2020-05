Seine Schauspielausbildung absolvierte Njie 2015 an der "Film Acting School Cologne" in Köln. In den ersten Jahren hat er bereits einige interessante Rollen an Land gezogen: Zunächst im Theater, wo Njie 2015 an einer Produktion des Regisseurs Arndt Schwering-Sohnrey mitwirkte, ab 2015 dann auch im Fernsehen.