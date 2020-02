Wo wurde John Kelly geboren?

John verbrachte seine frühe Kindheit teilweise in Spanien, wo er in Talavera de la Reina das Licht der Welt erblickte. 1974, da war er gerade sieben Jahre alt, gründete sein Vater Daniel die "Kelly Kids". Täglich gab die Familienband Konzerte in Europa und den USA, die Schulausbildung wurde vernachlässigt. Mal lebten sie auf einem Hausboot, dann in einem Doppeldeckerbus, zeitweise kamen sie auf Campingplätzen unter. Mal in den USA, mal in Spanien, dann in Irland.