Gegen Mainz etwa konnte Coach Niko Kovac Müller nachlegen – und der bereitete in 25 Minuten Spielzeit noch zwei Treffer vor. Stark! Am Samstag beim Topspiel in Leipzig (18.30 Uhr live bei Sky und im AZ-Liveticker) würde es nicht überraschen, wenn Müller anstelle von Coutinho in der Startelf steht.

Der Brasilianer ist körperlich noch nicht in Bestform, zudem hat er mit seinem Nationalteam gerade eine strapaziöse USA-Reise hinter sich (2:2 im Test gegen Kolumbien, 0:1 gegen Peru, die erste Niederlage für Brasilien seit 17 Spielen). Coutinho überzeugte in beiden Partien, dürfte allerdings erschöpft in München eintreffen. Wohl die Chance für Müller.

Müller vs. Coutinho: Zahmer Zehner-Kampf

Bislang ist der Zehner-Kampf der Bayern ein zahmer, die Rivalen Coutinho und Müller gehen sehr respektvoll miteinander um. "Er hat mich toll aufgenommen", sagte Coutinho in der "Sport Bild" über Müller: "Er ist ein absolutes Idol in München und in Deutschland. Und ein Spieler, den jeder in der Welt kennt.“ Müller habe „so viele Titel gewonnen", schwärmte Coutinho weiter: "Es ist eine riesige Freude, mit ihm in einem Team zu sein. Und er hat den Start für mich sehr angenehm gemacht."

Zum Beispiel beim Lederhosen-Shooting, als sich die beiden freudig zuprosteten. Für Coutinho steht fest, dass er auch zusammen mit Müller auflaufen kann, "aber es ist Sache des Trainers, das zu entscheiden".

Dies wird ganz sicher nicht leicht. In der vergangenen Saison schaltete sich irgendwann sogar Müllers Ehefrau Lisa über die sozialen Netzwerke ein, als ihr Gatte nicht von Anfang an spielte. Müller selbst gibt sich entspannt – nicht nur daheim auf dem Laufband. Er denke, dass seine "Wichtigkeit auch intern bekannt ist", sagte Müller: "Ich werde weiter meinen Job machen."

