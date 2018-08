Diese besagt, dass vier Akteure im 18-köpfigen Kader jünger als 23 Jahre sein müssen. Beer erklärt: "Wir hatten diese Regel schon in der Regionalliga, nur waren wir da in der Breite noch nicht so aufgestellt." Auf dem Betzenberg saßen mit Marco Hiller, Eric Weeger, Simon Lorenz (alle 21) und Efkan Bekiroglu (22) vier Akteure auf der Bank. "Wir haben mit Simon Lorenz und Semi Belkahia noch zwei U-Spieler dazu bekommen. Damit sind wir ein bisschen flexibler."

Man sei aber auch bei den älteren Akteuren breiter aufgestellt, weshalb es immer wieder zu Härtefällen kommt. Gut für Köppel, Seferings und Co.: Vor der Heimpremiere gegen Lotte am Samstag (14 Uhr, live im BR und im AZ-Liveticker) werden sie diesmal nicht in die U21 "degradiert" – und dürfen wie Ziereis gegen Lotte auf einen Kaderplatz hoffen.