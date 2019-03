Und Bayern-Teamkollege Joshua Kimmich meinte: "Wer Manu kennt, der weiß, dass er selbstbewusst ist. Wir wissen, was wir an ihm haben. In der ersten Halbzeit hat er uns einiges gerettet, zwei-, dreimal richtig, richtig gut gehalten. Gut, so einen Rückhalt zu haben, einen Fels in der Brandung." Einen, der noch nicht so schnell genug hat.