München - Was soll man machen? München ist halt wirklich schön. Die Parks, die Biergärten, die zahlreichen Seen außen herum. Kein Wunder also, dass es so viele Menschen in die bayerische Landeshauptstadt zieht. Allerdings: Der Zuzug schafft auch Probleme. Schon in wenigen Jahren soll die Einwohnerzahl die 1,7-Millionen-Marke knacken. 2035 sollen laut städtischer Demografieprognose dann schon über 1,85 Millionen Menschen in München leben. Nur leider: So schnell kann man gar nicht bauen, wie es die Leute in die Stadt verschlägt. Die Entwicklung der Immobilienpreise lässt jedenfalls nichts Gutes erahnen.