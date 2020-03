Kampagne des Bundesministeriums für Gesundheit

"Es ist mit Sicherheit Arbeit zu Hause liegen geblieben oder sonstige Dinge, die man schon immer mal machen wollte", sagt Müller in einem Video, das die Deutsche Fußball Liga am Donnerstag im Rahmen der Kampagne #wirbleibenzuhause des Bundesministeriums für Gesundheit veröffentlichte. "In meinem Fall ist es das Saubermachen des Hasenstalls", sagt Müller mit einer Harke in der Hand.