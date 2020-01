"Jetzt geht es darum, wie das Geld aufgeteilt wird und wo es am Ende tatsächlich ankommt", erklärt der Österreicher in einem Interview auf dem YouTube-Kanal des TSV 1860. Dass die unverhofften Millionen in den Kader fließen, ist noch lange nicht sicher. "Zusammen mit meinem Geschäftsführer-Kollegen Michael Scharold, der für den kaufmännischen Part hauptverantwortlich ist, erstelle ich nun die Budgets, die anschließend den Gremien vorgelegt und von diesen abgesegnet werden müssen", erklärt Gorenzel weiter.