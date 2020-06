Geldregen für Uduokhai bereits verplant

Was die Partizipation am Weiterverkauf von Felix Uduokhai vom VfL Wolfsburg zum FC Augsburg anbelangt, erklärte Gorenzel, dass Sechzigs Anteil im hohen sechsstelligen Bereich nicht in den Sport fließen könne, sondern vertragsgemäß als Sicherstellung alter Verbindlichkeiten bei Hauptsponsor "die Bayerische" dienen müsse. Ob von Ismaik, von Sechzigs Sponsor oder sonstwoher – die Giesinger brauchen Geld.