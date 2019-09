Oh, wie kommt das denn?

In der Zeit, als Ottmar Hitzfeld Trainer war, hatte ich meine große Zeit als Fan. Dortmund ist zweimal Meister geworden, hat die Champions League gewonnen. Das war einfach toller Fußball. Wenn ich Auftritte in der Westfalenhalle hatte, war die Hälfte der Mannschaft da, auch Präsident Gerd Niebaum. Zu Michael Zorc habe ich nach der zweiten Meisterschaft gesagt: Wenn ihr weiter so viel trinkt, wird es mit dem dritten Titel in Folge aber nichts. Er hat gelacht – aber es ist dann leider so gekommen. Mit Kloppo war es später natürlich auch grandios. Der Typ ist ja eine Vollgranate. Was der leistet, auch jetzt in Liverpool… Fürs Spiel gegen Bayern sage ich als Fan von Paderborn und Dortmund nur eins: Westfalenpower! Ich tippe 3:1 für Paderborn.