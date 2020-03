Initiative "Palandt Umbenennen"

Herausgegeben wird das Standardwerk vom Münchner C.H. Beck Verlag. Dass dieser am Namensgeber festhält, ist für die Gruppe unverständlich. Der Verlag argumentiert, der Name "Palandt" habe sich längst von der Person Otto Palandt gelöst. Zudem halte man an dem Titel fest, damit die Geschichte der Entstehung des Werks präsent bleibe. So steht es auch in dem Hinweistext im Buch, den es seit 2017 gibt.