Ähnlich sieht man die Sache bei den Grünen. Auch dort hat man vor wenigen Jahren schon einmal ein Pilotprojekt gefordert. Konkret ging es da um eine Seilbahn am Tierpark. "Wir sind damals sehr verlacht worden", sagt Fraktionschefin Katrin Habenschaden. Man könne die Vorteile aber nicht wegdiskutieren. Eine Seilbahn sei nun einmal sehr flächensparend. "Da kann man über die ganzen Verkehrsstaus dann einfach hinwegschweben", so Habenschaden. Wenn sich die rot-schwarze Stadtregierung nun also auf Seilbahn-Experimente einlassen will? "Prima", sagt Habenschaden. Und dass da eine grüne Idee geklaut werde: "Das ist bei der Stadtspitze ja auch nichts Neues mehr", sagt sie.