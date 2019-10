ANASTACIA: Bei der US-Sängerin ("Left Outside Alone", "I Belong to You") wurde im Februar 2013 erneut Brustkrebs diagnostiziert. Sie musste ihre geplante Europa-Tournee absagen. Zum ersten Mal war sie 2003 erkrankt. Der Krebs schien besiegt, brach nach zehn Jahren aber wieder aus. Auf Facebook schrieb sie, der Kampf gegen die Krankheit werde lange dauern.