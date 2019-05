Bayern-Trainer Kovac: "So schlecht ist es nicht"

Und er fügte hinzu: "Ich lese es wirklich nicht, aber ich kriege das zugetragen. Ich kann mich nicht davon freimachen und sagen, ich würde es nicht mitbekommen. Aber ich versuche das auszublenden, weil es bringt nichts sich mit Nebensachen zu beschäftigen. Wir müssen die Mannschaft letztendlich darauf vorbereiten, was am nächsten Wochenende passiert. Wir sind Tabellenerster, wir sind im Pokal-Endspiel – also ich glaube, so schlecht ist es nicht."