Seit drei Jahren bei Löw im Trainerteam

Mit mäßigem Erfolg. Kurz vor Silvester desselben Jahres war der SC Tabellenletzter, Sorg musste gehen. Sein Nachfolger: Christian Streich, bis heute im Amt. Die Arbeit im Nachwuchsbereich war eher Sorgs Ding. Über die U17 des FC Bayern landete er 2013 als U19-Coach beim DFB.

Vor drei Jahren holte ihn Löw in seinen Stab. Und plötzlich steht er im Rampenlicht von Minsk. Erstmals seit 1974 fehlt ein Bundestrainer wegen Krankheit. Damals wurde Helmut Schön von Assistent Jupp Derwall vertreten. Beim 1:0 auf Malta setzte Derwall, ab 1978 Schöns Nachfolger, gleich mal sechs Debütanten ein.

"Im Endeffekt hat der Bundestrainer das letzte Wort"

Sorg wird alles absprechen mit Löw, der nach seinem Klinikaufenthalt wieder zu Hause in Freiburg ist. Telefonjoker Jogi hat jedoch mehr als 30 Sekunden Zeit zur Beantwortung der Fragen. "Im Endeffekt hat der Bundestrainer das letzte Wort", berichtete Sorg – wohl wissend über die letzte Instanz bei Aufstellung und Taktik.

Der Stellvertreter will mit den beiden Spielen (am Dienstag in Mainz gegen Estland) keine Bewerbung für den Cheftrainer-Posten abgeben. Sorg will nicht dauerhaft in die vorderste Reihe, beteuerte: "Joachim weiß, dass er sich darauf verlassen kann. Das muss ich nicht versprechen." Denn Sorg ist auch nur ein Neun-Tage-Trainer. Mit der Pflicht, sechs Punkte zu gewinnen.

