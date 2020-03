Florian Silbereisen hat noch immer Kisten bei Helene Fischer

Silbereisen, der verschiedene TV-Schlager-Shows moderiert und als neuer "Traumschiff"-Kapitän über die Meere schippert, hat offensichtlich noch immer nicht all seine Klamotten aus dem ehemaligen Liebesnest geholt – was verwundert! Will man nach dem Scheitern einer Beziehung nicht eigentlich so schnell wie möglich alles regeln und sein Hab und Gut zu sich holen?