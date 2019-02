München - Nun also doch: Uli Hoeneß denkt über das Thema eSport beim FC Bayern nach. Im Aufsichtsrat habe es in dieser Woche "intensive Diskussionen gegeben, ob das wichtig und notwendig ist", sagte der Bayern-Präsident. Der Klub werde "alle Aspekte" in Betracht ziehen, "wir stellen uns der Herausforderung", ergänzte Hoeneß. Noch gebe es keine Entscheidung, "wir werden das aber in den nächsten Monaten weiter verfolgen".