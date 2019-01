Beim Achtelfinal-Kracher gegen den FC Liverpool fällt in Thomas Müller zumindest ein Konkurrent weg, der Weltmeister von 2014 wird aufgrund seiner Roten Karte vom Spiel gegen Ajax Amsterdam in beiden Spielen fehlen. Das heißt allerdings nicht, dass James dadurch folglich einen Platz in der ersten Elf hat. "Wir im Trainerteam sammeln unsere Eindrücke und treffen am Wochenende unsere Entscheidung. Ich kann noch niemandem versprechen, dass er gegen Liverpool spielt", meint Kovac. "Es geht für uns einzig und allein darum, was wir im Training sehen. Jeder muss sich empfehlen."