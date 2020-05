Ex-"Bachelor-in-Paradise"-Kandidatin Janina Celine (25) hat genug vom Hass in der Online-Welt: Ihr Instagram-Account mit fast 66.000 Abonnenten hat sie privat gestellt, und neue Bilder gibt es nur noch im Netzwerk "Only Fans". Ihre Begründung: "Es ist schade, was aus dieser Plattform geworden ist", schreibt die Hamburgerin in ihrer Instagram-Story. "Was Leute sich hier rausnehmen und andere beleidigen, ist nicht zu fassen."