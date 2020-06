Ist das ihr American Dream? Prinz Harry und Herzogin Meghan: So sieht ihr neues Leben aus

Außerdem war unlängst über ein Zerwürfnis mit ihrer Freundin, der Stilikone und Weddingplanerin Jessica Mulroney (40), in US-Medien berichtet worden. Mulroney war nach einem Streit mit der kanadischen Influencerin Sasha Exeter in die Kritik geraten. Der Grund für die Auseinandersetzung der beiden Frauen soll das Thema Rassismus gewesen sein. Meghan soll Mulroneys Äußerungen als "inakzeptabel und beleidigend" bezeichnet haben.

Eine filmreife Geschichte

Der britische Prinz Harry und die damalige US-Schauspielerin Meghan Markle gaben sich am 19. Mai 2018 auf dem Gelände von Schloss Windsor das Jawort. Baby Sussex erblickte am 6. Mai 2019 in London das Licht der Welt. Zwei Tage später erfuhr die Weltöffentlichkeit den Namen: (Master) Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Hinter all den strahlenden Auftritten des Paares brodelte es aber offenbar gewaltig, denn am 1. Oktober 2019 gaben die Eheleute auf ihrer Homepage bekannt, dass sie das britische Boulevardblatt "Mail on Sunday" und dessen Muttergesellschaft "Associated Newspapers" verklagt haben. Der Anfang vom Ende als Senior Royals.

Am 1. April 2020 begannen Harry und Meghan dann ein neues Leben. Ihre Verpflichtungen als Senior Royals gegenüber der britischen Königsfamilie waren mit dem "Megxit" Geschichte. Bereits Anfang des Jahres hatten sie erklärt, "finanziell unabhängig" vom Palast werden und ihre Zeit künftig zwischen Großbritannien und Nordamerika aufteilen zu wollen. Nach einem mehrwöchigen Aufenthalt in Kanada lebt die junge Familie in Meghans alter Heimat Kalifornien...