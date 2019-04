Ismaik: Gorenzel-Kritiker sollen sich "outen"

Diejenigen, die hinter "dieser seltsamen Kampagne stecken", sollten sich outen, fordert Ismaik. Das Präsidium des TSV 1860 München fordert er gleichzeitig auf, sich zu Trainer Daniel Bierofka und Günther Gorenzel "uneingeschränkt" zu bekennen. Die beiden seien in dieser Kombination "das beste, was ich in meiner Zeit bei 1860 erleben durfte", so Ismaik.