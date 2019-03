"Mein Freund Pep hat mir erzählt, was passiert, wenn er einen Spieler haben will, der 100 Millionen Euro kostet", erzählte Hoeneß. Guardiola sammele "ein paar Videos über den Spieler und fliegt zum Scheich". Gemeint ist Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan, Hauptanteilseigner der Citizens. Mehr als 1,5 Milliarden Euro hat dieser laut "kicker" in den vergangenen Jahren vom Persischen Golf nach England gepumpt.