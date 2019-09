Wissen Sie bereits, was Sie dort bauen wollen?

Oh ja. Sehen Sie her (zieht zwei DinA4-Blätter zu sich). Das sind die Modelle. Wir haben an diesem Eck etwa 200 Quadratmeter Grund. 13 Mal 15 Meter. Es wird entweder eine Gewerbefläche oder ein Wohngebäude, beides hätte samt Erdgeschoss sechs Geschosse. Der sechste Stock wäre ein Dachgeschoss. Dort könnte man Maisonette-Wohnungen bauen. Zählt man alle Stockwerke zusammen, würde in etwa eine Nutzfläche von 1.000 Quadratmetern entstehen.