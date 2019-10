AZ: Herr Hefter, Sie wollen von der Kabarettbühne ans Rednerpult im Rathaus, warum?

ROLAND HEFTER: Weil ich so München-verliebt bin, wirklich, ich habe ja den Vergleich, weil ich jahrelang in Afrika und Kambodscha war. Und jedes Mal, wenn ich heimkomm, denk ich mir: Wow, was für eine Superstadt. Für mich war München immer links, und genau darum war München immer Heimat für mich. Jetzt mag ich was für mein München tun.