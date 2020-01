München - Bayerns Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann will den Neubau von Staatsstraßen im Freistaat stoppen, um der Bevölkerung - vor allem auf dem Land - mehr Bus- und Bahnverbindungen zur Verfügung stellen zu können. "Wir müssen großflächig Geld umschichten: weg vom Straßenneubau - Bayern ist hier gut erschlossen - rein in Bus und Bahn", so Hartmann.