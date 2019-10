Interview mit Dr. Eva Wlodarek Herzogin Meghan: Wie glaubwürdig ist ihr Tränen-Auftritt?

Sie zeigt sich in dem Interview den Tränen nahe. Was glauben Sie, was genau in diesem Moment in ihr vorgegangen ist und halten Sie sie für glaubwürdig?

Wlodarek: Gerade in diesem frühen Stadium der Mutterschaft ist eine Frau besonders verletzlich, was noch durch die hormonelle Umstellung verstärkt wird. Das führt dazu, dass sie sich nicht ständig unter Kontrolle hat. Da reichen oft eine liebevolle Geste oder ein teilnehmendes Wort - und die Dämme brechen, die Überlastung wird sichtbar. Ich halte es für absolut glaubwürdig, dass sich bei Meghan vieles angestaut hat, das sich in einer emotionalen Reaktion zeigt.