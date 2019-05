Daniel Bierofka wirkt reichlich frustriert

Bierofka wirkt in diesen Tagen reichlich frustriert, deutete sogar einen möglichen Abgang an, sagte, dass er sich "natürlich Gedanken" mache. Seit Monaten fällt in Giesing auf, dass der 40-jährige Coach und Oberlöwe Robert Reisinger zumindest öffentlich nur das Nötigste miteinander reden, sich im Grünwalder Stadion eher aus dem Weg gehen. Es steht sogar der Vorwurf im Raum, der Vereinspräsident habe dem Löwen-Trainer nicht direkt zum Klassenerhalt in der Dritten Liga gratuliert.