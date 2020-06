"Ich bin mit ihm soweit zufrieden, dass er engagiert ist und sich einbringen will. Es ist so, dass man als Spieler einen Rhythmus braucht, das konnte ich ihm leider in dieser Form noch nicht geben", sagte der Trainer des FC Bayern am Montag. Der im Sommer 2019 von Atlético Madrid verpflichtete Weltmeister Hernández ist mit 80 Millionen Euro der bislang teuerste Transfer der Münchner.