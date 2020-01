Der Oberpfälzer sagt: "Wir wollen einen intensiven, guten Fußball spielen." Und der sieht so aus: Torjäger Sascha Mölders kam schon zuletzt mit Prince Owusu als Nebenmann besser zur Entfaltung, mit zwei Angreifern entwickelt der TSV mehr Wucht vor dem Kasten. In der Rest-Rückrunde kann Köllner, der aus personellen Gründen in einem 4-4-2-System mit Raute agieren ließ, schon am Sonntag (26. Januar) gegen Eintracht Braunschweig (14 Uhr) noch deutlich flexibler agieren.