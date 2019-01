Insider spekulieren über Probleme Neues Gerücht: War Herzogin Meghan heimlich bei Instagram?

Inzwischen beschäftigt sich Meghan wohl wieder mit anderen Dingen als Hass-Kommentaren und Gerüchten in den Medien. Die Herzogin übernimmt mehrere Ehrenämter, unter anderem wird sie Schirmherrin des National Theatre in London. Neben dem Theater wird sie zukünftig auch mit der "Association of Commonwealth Universities" und den Wohltätigkeitsorganisationen Smart Works und Mayhew zusammenarbeiten. Im Frühjahr wird es aber wohl erst mal in die Babypause gehen. Der Nachwuchs von Harry und Meghan wird für April erwartet.