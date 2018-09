München - Es war wohl die Überraschung zum Saison-Auftakt gegen die TSG Hoffenheim: Mats Hummels, in den vergangenen beiden Jahren unumstrittener Stammspieler und Führungsfigur beim FC Bayern, saß von Beginn an nur auf der Bank. Die Innenverteidigung gegen die Kraichgauer bildeten stattdessen Shootingstar Niklas Süle und der im Sommer noch so abwanderungswillige Jérôme Boateng.