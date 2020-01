Giesing - Die Stadt ist auf alles vorbereitet. 900 Stühle hat sie in der Turnhalle an der Säbener Straße aufstellen lassen. Trotzdem hat man vorab darauf hingewiesen, dass der Einlass wegen Überfüllung verweigert werden könne. Im Foyer sind Sicherheitsleute positioniert, die Taschen der Ankommenden durchsuchen, drinnen stehen Sanitäter – und sogar zwei Sozialarbeiter in blauen Jacken sollen offenbar eingesetzt werden, um Streit zu schlichten.